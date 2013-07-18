Кличко: УДАР не допустит нелегитимной сессии Киевсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», об этом заявил лидер партии Виталий Кличко в комментарии журналистам.

“Принимать участие в незаконных заседаниях наша фракция не намерена. Мы неоднократно заявляли, что Киевсовет после 2 июня нелегитимен. То, что на сегодняшний день продолжает делать власть, – это нарушение закона. Все это делается только по одной причине – власть боится потерять влияние на столицу”, - отметил Кличко.

По его словам, когда состоятся выборы в Киевсовет, то, учитывая “колоссальную” поддержку Партии регионов в Киеве, она получит очень плохой результат. “Максимально - 10% от состава Киевсовета. Чтоб не потерять контроль над городским советом и мэром, власть сегодня делает все возможное, чтобы выборы в столице не состоялись”, - отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что в прошлый раз нелегитимное заседание Киевсовета не состоялось благодаря активной позиции партии “УДАР”, а ответственность за проведение незаконной сессии в любом случае будет лежать на власти.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседание Киевсовета.

Также представители партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил легитимность 2 июня, когда закончился пятилетний срок ее полномочий.

Заместитель городского председателя - секретарь Киевсовета Герега обратилась в Главное управление МВД Украины в Киеве с заявлением начать расследование относительно совершения хулиганских действий и срыва заседания Киевсовета 11 июля. Соответствующее обращение было также направлено в прокуратуру Киева.

Герега также заявила, что не исключает проведения внеочередной сессии Киевсовета.