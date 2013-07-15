У Кличко заявляют, что Герега хочет их запугать

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

"Обращение секретаря Киевсовета Галины Гереги в столичную милицию и прокуратуру о срыве заседания Киевсовета 11 июля – попытка давления и запугивания народных депутатов и всех, кто осмелится бороться против антизаконных действий нелегитимного органа", - подчеркнули в "УДАРе".

В партии также отмечают, что Киевсовет, срок полномочий которого завершился, является нелегитимным, и все документы, которые он попытается принять, являются незаконными и не будут иметь никакой юридической силы.

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"Всячески оттягивая выборы в столице, власть дестабилизировала жизнедеятельность Киева и побуждает своих соратников нарушать закон. Так долго не будет продолжаться и после изменения власти в Украине будут отвечать все, кто совершал беззаконие - и в столице, и в стране", - подчеркнули в "УДАРе".

Также в партии сообщили, что "УДАР" будет обращаться в Высший административный суд Украины, где обжалует бездействие Верховной Рады, которая не назначает выборы в столице.

Как сообщал УНИАН, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Герега обратилась в Главное управление МВД Украины в Киеве с заявлением начать досудебное расследование о совершении хулиганских действий и срыве пленарного заседания Киевсовета 11 июня.

Соответствующее обращение было также направлено в прокуратуру Киева.

"Находясь в помещении, неустановленные лица необоснованно перемещались по зданию, чем препятствовали нормальной деятельности работников Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Напали на работников милиции и, применив к ним физическую силу, проникли в кулуары и в сессионный зал, где заблокировали президиум и трибуну и таким образом прекратили нормальную деятельность органа местного самоуправления и сорвали проведение пленарного заседания ХI сессии Киевского городского совета VI созыва", - говорится в обращениях Гереги.

Кроме того, в письме в прокуратуру Киева отмечается, что во время пленарного заседания Киевсовета 11 июля народные депутаты и неустановленные лица захватили и незаконно, хулиганским образом, удерживали в течение длительного времени сессионный зал.

Справка УНИАН. 11 июля в Киеве несколько сотен людей под флагами трех оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители оппозиционных партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.