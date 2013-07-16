Американский сенатор призвал освободить Тимошенко на основании решения ЕСПЧ

Об этом говорится в пресс-релизе офиса сенатора, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Я призываю Украину прислушиваться к решению Европейского суда по правам человека и освободить Тимошенко из тюрьмы», - заявил Портман и добавил, что это продемонстрирует миру приверженность Украины демократии, а также «право на несогласие с мнением власти без страха попасть за решетку».

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Кроме того, в документе отмечается, что Портман выступил соавтором резолюции Сената США, предложенной сенатором Диком Дурбином (Демократическая партия, Иллинойс) с призывом освободить Тимошенко в свете недавнего решения Европейского суда по правам человека по ее делу.

В резолюции также напоминается, что многочисленные политические и правозащитные группы назвали обвинения против лидера оппозиции политически мотивированными и проявлением выборочного преследования, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека признал, что предварительное задержание Тимошенко было произволом, а также политически мотивированным.

В своем решении суд признал нарушение трех параграфов статьи 5 Конвенции прав человека, а также статьи 18 Конвенции прав человека о предварительном задержания Тимошенко.