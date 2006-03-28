Мороз: есть два варианта меморандума

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ припускає участь представників Партії регіонів на владних посадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ в Секретаріаті Президента.

О.МОРОЗ зазначив, що за результатами парламентських виборів Партія регіонів отримала менший рівень підтримки, ніж на президентських виборах. Він відзначив, що певний розкол між Заходом і Сходом України, який намітився ще під час виборів Президента, можна спостерігати і зараз. У зв’язку з необхідність подолати це явище лідер СПУ вважає, що, незважаючи на формування коаліції «Нашою Україною», Блоком Юлії Тимошенко та СПУ, представникам Партії регіонів можна було б запропонувати участь у владі. Серед можливих варіантів О.МОРОЗ назвав посади голів обласних державних адміністрацій в тих регіонах, де Партія регіонів має найбільшу підтримку. «Попередньо, щоб вони працювали у регіонах», - сказав О.МОРОЗ. Але він додав, що все буде залежати від позиції лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

На запитання журналістів про те, що Партія регіонів також розраховує на підтримку соціалістів при формуванні своєї коаліції, О.МОРОЗ відповів, що «ситуація після виборів склалась так, що всі розраховують на соціалістів», але нагадав, що СПУ підтримала В.ЮЩЕНКА на президентських виборах і цю ж лінію логічно було б продовжити і зараз.