У Ющенко с Деминым был ”общий разговор”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и новоназначенный посол Украины в РФ Олег ДЕМИН обсудили вопрос будущей работы Посольства Украины в России.Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась сегодня утром в аэропорту “Борисполь” перед отлетом В.ЮЩЕНКО с рабочей поездкой в Тернопольскую область.

О.ДЕМИН сообщил журналистам, что «был общий разговор с общими подходами стратегического плана». Также, по его словам, с Президентом он обсудил роль Посольства и посла в сфере развития двусторонних украинско-российских отношений, а также самые острые и наиболее неотложные вопросы этих отношений.

По словам О.ДЕМИНА, на данный момент основной задачей для Посольства Украины будет всестороннее содействие работе межгосударственной украинско-российской комиссии ЮЩЕНКО-ПУТИН.

«Сегодня нужно организовать работу четко, согласованно, чтобы этой работой не вызывать каких-либо несоответствий, которые иногда бывают в любой деятельности», - сказал О.ДЕМИН. По его словам, основное – это иметь доверие от российской стороны и так организовать работу посольства, чтобы не возникало каких-то противоречий или «непонятных прочтений того, что так или иначе делает представительство».

Как сказал О.ДЕМИН, во время разговора с Президентом вопросы ближайших визитов глав двух государств не обсуждались, «пока еще я об этом ничего не знаю».

На вопрос, когда он поедет в Москву, посол ответил, что это является вопросом недель.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Президент своим указом назначил О.ДЕМИНА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Российской Федерации.