Кучма и Квасьневский просят не портить отношения из-за давней трагедии

Президент Украины в 1994-2005 гг. Леонид Кучма и Президент Польши в 1995-2005 гг. Александр Квасьневский накануне 70-й годовщин трагических событий на Волыни призывают сограждан сделать все, чтобы чествование памяти жертв прошлых конфликтов не стало поводом для ухудшения отношений между нашими народами.

Об этом говорится в их совместном заявлении в связи с 70-й годовщиной Волынской трагедии периода Второй мировой войны, размещенном на сайте Кучмы.

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Как отмечают Кучма и Квасьневский, «многовековая история украинско-польских отношений знает много светлых страниц и достаточно много трагических событий».

«В памяти украинцев и поляков незаживающей раной остается трагедия, которая произошла в 1943-1944 годах на Волыни, Холмщине, Восточной Галичине. Она забрала жизнь десятков тысяч людей, превратила в пепелища села и хутора, принесла много страданий обоим народам. Причины той трагедии имели как исторический, так и тогдашний политический характер. Наши предки заплатили высокую цену за осознание того, что украинский и польский народы должны жить в мире и дружбе», - говорится в заявлении.

В то же время Кучма и Квасьневский подчеркивают, что падение недемократических систем в обеих странах создало хорошие предпосылки для взаимопонимания и примирения между двумя народами. Польша стала первым государством, которое признало независимость Украины в 1991 году.

«С того времени нашими народами сделано много важных шагов навстречу друг другу – в политической, экономической и культурной сферах. Польша всегда поддерживала евроинтеграционные устремления Украины, а Украина учитывала польский опыт рыночной экономики и евроинтеграции», - отмечается в заявлении.

При этом Кучма и Квасьневский отметили, что во второй половине 90-х годов ХХ века польский и украинский президенты взяли на себя миссию патроната над процессом польско-украинского примирения. «В мае 1997 года мы подписали Совместное заявление «К пониманию и единению», а в июле 2003 г. – Совместное заявление «О примирении в 60-ю годовщину трагических событий на Волыни». Мы поддержали заботу о местах захоронения и памяти погибших в Польше и в Украине. Наши усилия увенчались открытиям мемориала на Лычаковском кладбища во Львове. Тогда были заложены принципы взаимного прощения и примирения», - подчеркивается в заявлении.

Как отметили бывшие Президенты Украины и Польши, «склоняя головы перед жертвами злодеяний и всех трагических событий, которые имели место в нашей истории, мы снова и снова выражаем убеждение, что взаимное прощение – это путь к полному примирению сегодняшних и будущих поколений украинцев и поляков. Конфликты прошлого не могут перечеркнуть то, что на протяжении веков связывало Украину и Польшу, и не могут перекрыть пути к процветанию наших государств и благосостояния наших народов».

В связи с этим Кучма и Квасьневский обращаются к политикам и всей общественности в Польше и Украине помнить и беречь великий дух нашего примирения и понимания, являющийся национальным, духовным и жизненным залогом свободы и независимости обоих народов. «Государственные деятели и политики, которые действительно хотят процветания наших государств, должны мыслить и обращать свои взгляды в будущее, заботясь о единстве между нашими странами. Сильные и независимые Украина и Польша, объединенные общим виденьем будущего, является лучшим чествованием памяти наших предшественников и важнейшим наследством для будущим поколениям», - говорится в заявлении.

Также накануне 70-й годовщины трагических событий на Волыни Кучма и Квасьневский просят граждан Украины и Польши сделать все, чтобы чествование памяти жертв прошлых конфликтов не стало поводом для ухудшения отношений между нашими народами.

Они также выразили надежду, что уже в следующем году увидят дальнейший прогресс диалога и сближения между народами.

Кроме того, бывшие Президент Украины и Польши с большим уважением и надеждой приветствовали совместную декларацию патриархов польских и украинских церквей по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии, как важный голос моральной поддержки польско-украинского примирения.

«Мы верим в силу добра, которая помогла бы полякам и украинцам преодолеть исторические разногласия, найти общее будущее в семье свободных европейских народов, где правда памяти и уважения являются важной основой дружбы и сотрудничества», - отмечается в заявлении.