Кириленко прогнозирует, что в первом туре единого кандидата не будет

Народный депутат Вячеслав Кириленко (фракция “Батькивщина”) считает, что в первом туре президентских выборов не будет единого кандидата от оппозиции.

Об этом он сказал в интервью “Украинской правде”.

В частности, отвечая на вопрос: “Смог бы и должен ли был Яценюк сняться в пользу Кличко уже на этапе первого тура и не баллотироваться вообще?”, Кириленко сказал: “И Яценюк, и Тягнибок, и Кличко имеют поддержку людей. Никто из них не пойдет на то, чтобы преждевременно сняться с предвыборной гонки”. “Поэтому я считаю, что реально задача для оппозиции – чтобы без осложнений и без дополнительных условий тот, кто не выйдет во второй тур, оказал максимальную фактическую поддержку тому, кто выйдет”, - добавил Кириленко.

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При этом он сообщил, что в оппозиции “идет скрытая дискуссия, один кандидат должен быть или три. Официальное мнение оппозиции – что три кандидата, все остальные - это изменники. Вместе с тем, многие говорят о том, что должен быть один кандидат еще к первому туру. А мое мнение таково, что кто-либо, кто выйдет во второй тур с Януковичем, при условии честных выборов, Януковича победит. Тягнибок - в том числе”.

Кириленко сказал, что для оппозиции будет “момент истины – готовы ли три оппозиционные среды и внепарламентская оппозиция оказать сопротивление”, защищая победу какого-либо из оппозиционных кандидатов.

“Думать, что Янукович обеспечит комфортные условия честного подсчета, – это не понимать украинских реалий. Результат президентских выборов с таким подходом, как сейчас демонстрируется властью, заранее известен. Поэтому мы должны готовиться к первой ночи после второго тура, после завершения голосования на участках”, - отметил Кириленко.

На уточняющий вопрос, в какой форме этому нужно противостоять, он ответил: “Когда власть объявит свою победу, то у нее не будет желания уходить из этой позиции. И поэтому возможны различные сценарии. Может быть очень жесткий сценарий, который был применен Президентом Лукашенко после последних президентских выборов. Когда за одну ночь были арестованы все кандидаты в Президенты и практически все их активные сторонники, и затем многие осуждены. И протесты за одну ночь были отменены. Чем не сценарий для Януковича? А может быть какой-то другой, более длительный. Если оппозиция не способна будет к сопротивлению, то не суть важно, кто там будет во втором туре от оппозиции. Все равно напишут, что победил Янукович”.

На вопрос о том, способна ли оппозиция к сопротивлению на сегодняшний день, Кириленко ответил, что “способна, но нет пределов совершенства”. По его словам, на сегодняшний день “единство оппозиционных сил в Украине значительно выше, чем это было на всех предыдущих этапах”.

“К Помаранчевой революции оппозиция была намного более разъединенной, коммуникация внутри нее была намного хуже, интриг намного больше”, - добавил он

В то же время Кириленко убежден, что “Янукович просто так власть не отдаст”. “Будет очень жесткая борьба. И я так же думаю, что уже Майдана с песнями и танцами не будет. Понятно, что власть, несмотря ни на что, объявит о своей победе. Поэтому и парламентская, и внепарламентская оппозиция должны мобилизовывать людей”, - добавил он.

По поводу того, должны ли кандидаты от оппозиции давать какие-то гарантии Януковичу для того, чтобы он спокойно отдал власть, Кириленко ответил: “Если спросить у любого рядового человека, должна ли оппозиция давать гарантии Януковичу, то вас забросают камнями. Поэтому наша задача – не об этом думать, а о том, как отстоять результат выборов”.

Отвечая на вопрос о том, кто имеет большие шансы победить Януковича – Кличко или Яценюк, Кириленко сказал, что не может прогнозировать, что будет через два года. “Но рейтинг Объединенной оппозиции сейчас самый высокий, и я лично не вижу оснований для резкого падения. Потому что все равно "Батькивщина" много делает. Я не вижу оснований, почему с 20-25% рейтинг упадет до 10-12%. Поэтому я думаю, что результат Яценюка объективно должен быть высшим из оппозиционной тройки”, - добавил он.