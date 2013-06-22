Кличко рассказал, о чем Вестервелле просил украинскую оппозицию

По словам Кличко, встреча с господином Вестервелле была посвящена разговору о европерспективах Украины.

Глава МИД Германии посоветовал украинской оппозиции проводить общую политику и выдвинуть единого кандидата на президентских выборах 2015 года.

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"Мы говорили о действиях оппозиции, и господин Вестервелле выразил очень важную просьбу относительно объединенных действий. Совместно работать не только в парламенте, но и выдвинуть единого кандидата на президентских выборах 2015 года", - рассказал Кличко в интервью Радио Свобода.

На уточняющий вопрос, готова ли оппозиция это сделать, Кличко ответил, что если выборы будут проходить в два тура, то во втором туре вся оппозиция поддержит единого кандидата. Если же возникнет необходимость выдвигать единого кандидата уже в первом туре, то оппозиция сможет справиться и с этой задачей.

Как сообщал УНИАН, ранее Виталий Кличко заявлял, что выдвижение единого кандидата на пост президента от оппозиционных партий состоится не позднее весны следующего года