Янукович уволил Зайца с должностей посла Украины
18:20, 05 июля 2013Политика
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Янукович уволил Зайца с должностей посла Украины в Гвинее, Сенегале, Кот-д'Ивуаре.
Ивана Зайца уволили с должностей
Президент Украины Виктор Янукович уволил Андрея Зайца от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Гвинейской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сенегал и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кот-д'Ивуар по совместительству.
Текст соответствующего указа размещен на сайте Президента.
Заяц выполнял полномочия посла в Гвинейской Республике с февраля 2008 года, в Сенегале - с июня 2012 года, в Кот д'Ивуаре - с июля 2009 года.
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