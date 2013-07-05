Янукович уволил Зайца с должностей посла Украины

Президент Украины Виктор Янукович уволил Андрея Зайца от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Гвинейской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сенегал и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кот-д'Ивуар по совместительству.

Текст соответствующего указа размещен на сайте Президента.

Заяц выполнял полномочия посла в Гвинейской Республике с февраля 2008 года, в Сенегале - с июня 2012 года, в Кот д'Ивуаре - с июля 2009 года.