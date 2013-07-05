Регионалы предлагают приравнять удостоверение нардепа к паспорту

Народные депутаты от Партии регионов Владислав Лукьянов и Юрий Мирошниченко зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно дополнения перечней документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины).

Текст проекта закона размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины “О гражданстве” и “О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус” с целью дополнения перечня документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, таким документом, как удостоверение народного депутата Украины.

Так, в законе “О гражданстве” «удостоверение народного депутата Украины» предлагается определить как документ, подтверждающий гражданство Украины наравне с паспортом гражданина Украины, паспортом гражданина Украины для выезда за границу, временным удостоверением гражданина Украины, дипломатическим паспортом, служебным паспортом, удостоверением личности моряка, удостоверением члена экипажа, а также удостоверением личности на возвращение в Украину