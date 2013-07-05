Врадиевские милиционеры на бусе врезались в машину спецподразделения Титан, 6 пострадавших (фото)

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, сегодня около 10.00 водитель микроавтобуса „Hyundai”, двигаясь через перекресток улиц Никольская и Артиллерийская в городе Николаеве, нарушил правила дорожного движения, выехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение со служебным автомобилем ВАЗ-2109 спецподразделения милиции „Титан”, осуществлявшим проезд на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения получили травмы разной степени тяжести шесть человек – пассажиры „Hyundai” и автомобиля ВАЗ -2109.

В микроавтобусе „Hyundai” перевозили сотрудников Врадиевского райотдела милиции, которые ехали на допрос в прокуратуру Николаевской области в качестве свидетелей по делу изнасилования жительницы пгт Врадиевка Ирины Крашковой. В автомобиле ВАЗ-2109 направлялись по вызову сотрудники спецподразделения милиции „Титан”.

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По факту ДТП проводится расследование. Устанавливается, кому принадлежит микроавтобус „Hyundai”, которым везли милиционеров из Врадиевки.

В то же время, как официально сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, среди участников сегодняшнего ДТП на перекрестке улиц Никольской и Артиллерийской нет подозреваемых по «врадиевскому делу».

На данный момент все четверо подозреваемых содержатся в местах удержания под стражей - в Николаевском следственном изоляторе в изоляторе временного содержания.

Как отметили в пресс-службе, сообщение прокуратура сделала в связи с многочисленными запросами журналистов об участии подозреваемых по «врадиевскому делу» в упомянутом ДТП.