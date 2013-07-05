Кожара призвал Раду принять антидискриминационный закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Правительство призывает принять этот законопроект, поскольку в противном случае Украина не сможет выполнить План действий по визовому режиму", - сказал министр.

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Он также отметил, что завершается подготовка законопроекта о прокуратуре, и напомнил, что этот и ряд других законопроектов еще должны получить выводы "уважаемых европейских институтов".

По словам министра, сегодня завершается работа по согласованию последних законопроектов, и они будут поданы в Верховную Раду, «и надеюсь, что они будут приняты осенью».