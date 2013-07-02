Эксперт: Принятие евроинтеграционных законов может сорваться

Текущая неделя станет решающей для евроинтеграционных перспектив Украины, поскольку именно на протяжении ближайших нескольких дней Верховная Рада должна принять ряд законов, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом заявил руководитель Аналитической группы им. Г.Сковороды Валерий Кучерук, комментируя перспективы подписания соглашения об Ассоциации на саммите в Вильнюсе.

«Наши политики – как провластные, так и оппозиционные – поступили, как классические студенты и отложили решение стратегических задач (в данном случае – принятие законов, требуемых Евросоюзом) на «последнюю ночь перед экзаменом», то есть, последнюю пленарную неделю сессии. Это случилось в силу различных причин, но в первую очередь – из-за постоянных конфликтов между властью и оппозицией на протяжении сессии», – цитирует Кучерука РБК-Украина.

По словам эксперта, на последнем заседании согласительного совета по европейским законопроектам «вроде бы был достигнут компромисс», за исключением отдельных документов, и депутаты большинства фракций согласились их рассмотреть. «Даже представители Партии регионов публично согласились с предложением представителей меньшинства рассмотреть все евроинтеграционные законы в один день – такого в стенах парламента давно не было. В то же время, я не исключаю, что в ближайшие дни в Раде что-то произойдет, что сделает невозможным принятие этих документов», – отметил Кучерук.

По его мнению, формальными причинами возможного блокирования рассмотрения евроинтеграционных законопроектов может стать все, что угодно: как мелкие недоработки в самих законопроектах, так и более глобальные вещи, например, требование отставки главы МВД Виталия Захарченко из-за ситуации в Николаевской области.

Кучерук также подчеркнул, что если рассмотрение данных законов будет заблокировано (что повлечет за собой невыполнение требований Евросоюза), то большую ответственность за это понесут именно оппозиционные, а не провластные фракции. «Именно в данной ситуации было бы удивительно, если бы регионалы откровенно выступили против евроинтеграционных законопроектов, подготовленных Кабмином, тем более что они уже публично согласились за них голосовать. Поэтому, если удовлетворение требований ЕС будет провалено, и Украина, грубо говоря, «проср...т» Ассоциацию, то виноваты в этом будут больше оппозиционные, чем провластные фракции», – резюмировал эксперт.