Генпрокурор спрашивает, кто отвечал за кадры во Врадиевке

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом Пшонка сказал во время коллегии.

Генпрокурор отметил, что за такие случаи, как сегодня имеют место во Врадиевском районе, должны нести ответственность и руководители кадровых подразделений.

«Я уволил прокурора района за неподобающее выполнение им своих обязанностей. Но куда смотрел руководитель кадрового подразделения Николаевской области до совершения этого конкретного преступления? Поскольку кадровые работники обязательно входят в состав групп, которые от прокуратуры области выезжают на плановые проверки в города и районы, я хочу услышать соответствующие объяснения по этому поводу», - обратился Пшонка к руководителю кадрового управления Николаевской области.

Генпрокурор сообщил о том, что теперь работники Генеральной прокураторы Украины, которые по поручению выехали с проверкой в Николаевскую область, особенно проверяют ход расследования уголовных дел во Врадиевском районе прошлых лет.

«И откровенно я уже сейчас могу сказать, что результаты, с которыми вернется группа руководителя управления ГПУ, могут повлечь кадровые изменения в кадровых подразделениях прокуратур данного региона», - сказал Пшонка.

Он также добавил, что лишь жесткая кадровая политика может способствовать недопущению таких случаев.