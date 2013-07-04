Оппозиция заблокировала трибуну и Калетник объявил перерыв
20:46, 04 июля 2013Политика
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В вечернем заседании ВР объявлен перерыв на 15 минут - до 21.00.
Калетник объявил перерыв
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник.
Он объяснил, что перерыв объявляет по просьбе фракций УДАР и "Батькивщина".
Перед этим оппозиционные депутаты окружили трибуну и президиум ВР. Они были недовольны тем, что законопроект о внесении изменений в законодательные акты относительно возвращения госконтроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, которые требуют использования специальных элементов защиты, был поставлен на голосование в целом как закон.
Сейчас народные депутаты частично все еще находятся вокруг трибуны и президиума, несмотря на объявление перерыва.
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