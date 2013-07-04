Оппозиция заблокировала трибуну и Калетник объявил перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник.

Он объяснил, что перерыв объявляет по просьбе фракций УДАР и "Батькивщина".

Перед этим оппозиционные депутаты окружили трибуну и президиум ВР. Они были недовольны тем, что законопроект о внесении изменений в законодательные акты относительно возвращения госконтроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, которые требуют использования специальных элементов защиты, был поставлен на голосование в целом как закон.

Сейчас народные депутаты частично все еще находятся вокруг трибуны и президиума, несмотря на объявление перерыва.