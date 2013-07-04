Эксперт: Захарченко не уйдет в отставку

Об этом он заявил во время обсуждения резонансных событий во Врадиевке в эфире канала ТВi.

По мнению политолога, министр МВД останется на своей должности, поскольку "является членом команды" власти, для которой приоритетными принципами деятельности является групповая принадлежность и лояльность к группе.

"При подборе кадров мы четко видим принцип лояльности, а не профессионализма", - объяснил Гарань.

Также в связи с последними резонансными событиями политолог отметил, что «нынешняя власть развеяла иллюзию, что можно полагаться на власть».

"То, что происходит сейчас, - это, фактически, симбиоз между властью, силовиками и криминалитетом", - заявил он.

Кроме того, политолог отметил опасности "силового сценария" развития событий.

"Опасность - это неконтролируемый хаос, силовой сценарий. И эта неконтролируемость, которая может привести к бунтам, в свою очередь, может оправдывать силовые акции. У меня такое впечатление, что там, наверху, кто-то на это рассчитывает", - считает Гарань.