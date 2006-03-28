Мороз может стать секретарем СНБО?

Должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны может занять лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ, а на пост спикера выдвинут представителя «Нашей Украины» Романа БЕССМЕРТНОГО.

Такое предположение сделал в интервью газете «Столичные новости» представитель БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

«Могу предположить, что на пост председателя ВР выдвинут Романа БЕЗСМЕРТНОГО, а должность секретаря СНБО займет Александр МОРОЗ», - сказал представитель БЮТ.

Также А.ШКИЛЬ отметил, что для него важно, чтобы в новом правительстве не было тех людей, которые «негативно себя зарекомендовали в правительстве (Юрия) ЕХАНУРОВА».

Как сообщалось, еще в ночь после выборов от имени БЮТ, которая по результатам екзит-полов опережала «Нашу Украину», в рамках обсуждения условий создания «помаранчевой коалиции», Александр ТУРЧИНОВ озвучил предложение предложить пост спикера Р.БЕССМЕРТНОМУ. В свою очередь именно представители «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ и Роман ЗВАРЫЧ напомнили вариант договоренностей, когда победитель выборов из числа «помаранчевых» сил предлагает кандидатуру премьер-министра. Утром 27 планировалось подписать меморандум о создании коалиции между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ. Однако «Наша Украина» проводила политсовет по этому вопросу, поэтому подписание было отложено, как предполагалось - на несколько часов.

Однако в этот же день замглавы секретариата Иван ВАСЮНИК озвучил позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который назвал некорректным подписывать коалиционное соглашение до оглашения окончательных результатов выборов Центризбиркомом.

Также глава государства поручил премьер-министру Украины Юрию ЕХАНУРОВУ начать переговоры с политическими силами о создании парламентской коалиции.

На вопрос журналистов, почему это поручение дано премьеру Ю.ЕХАНУРОВУ, а не руководителю центрального избирательного штаба “Нашей Украины” Роману БЕССМЕРТНОМУ, И.ВАСЮНИК ответил: «Почему ЕХАНУРОВ? Это выбор Президента Украины».

Сегодня Президент проводит консультации с лидерами БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, СПУ – Александром МОРОЗОМ, а также с первым номером списка «Нашей Украины» Юрием ЕХАНУРОВЫМ.