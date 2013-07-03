Оппозиция требует отставок Захарченко и николаевского губернатора

Фракции “Батькивщина”, «УДАР» и “Свобода” требуют отправить министра внутренних дел Виталия Захарченко в отставку и заслушать в Верховной Раде отчет генерального прокурора Виктора Пшонки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Роман Забзалюк (фракция “Батькивщина”).

Оппозиционеры заявляют, что Захарченко должен быть отправлен в отставку за “неэффективную организацию работы органов внутренних дел”.

Также оппозиция требует отставки председателя Николаевской областной государственной администрации Николая Круглова.

Кроме того, оппозиция требует не отстранить от должности, а освободить от должности начальника Николаевского областного управления милиции.