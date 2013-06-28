Член ПАСЕ от Норвегии советует Колесниченко изменить взгляды на геев

Докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по резолюции “Борьба с дискриминацией на почве сексуальной ориентации и гендерного равенства” Хакон Хаугли считает, что если народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко действительно верен правам человека, он должен изменить текст проекта закона о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма.

Об этом член ПАСЕ от Норвегии заявил в обнародованном сегодня интервью Интернет-сайту “ЕС-плюс”.

Он отметил, что во время визита в Украину в мае этого года имел хорошую встречу с украинским депутатом.

“В целом я верю в его верность правам человека, но, конечно, нужно будет посмотреть, что будет с проектом закона. По моему мнению, принятие этого закона станет нарушением прав человека”, - сказал Хаугли. “И если он говорил правду о своей верности их защите, ему стоит изменить текст закона”, - сказал докладчик ПАСЕ.

Норвежский депутат отметил, что если его украинские коллеги действительно обеспокоены возможностью распространения жесткой порнографии или любых других подобных материалов среди детей, тогда им стоит подготовить отдельное законодательство, которое бы запрещало такую практику.

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При этом Хаугли выразил согласие с тем, что государство должно защищать детей. “Дети не должны покупать табак, им не стоит пить водку, смотреть порнографию, жесткие фильмы. Нам стоит сохранить минимальный возраст на получение удостоверения водителя. Все эти вещи должны быть, и они являются ключевым обязательством государства”, - заявил докладчик ПАСЕ.

“Вместе с тем, что касается исключительно фактического описания мира о том, что некоторые люди - геи, что некоторые люди родились с не такой гендерной идентификацией, это нейтральные заявления. Это часть реальности, от которой детей не стоит защищать, а даже - наоборот”, - считает он.