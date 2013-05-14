В Колесниченко бросили смирительную рубашку

Представительница «Коалиции участников Помаранчевой революции» Екатерина Кобко бросила в народного депутата Украины Вадима Колесниченко смирительную рубашку.

Инцидент произошел сегодня во время пресс-конференции Колесниченко в УНИАН.

Из здания УНИАН представительницу КУПР вывела милиция.

Бросая смирительную рубашку, на украинском языке активиста крикнула: «Примерьте, она вам к лицу».

На что народный депутат ответил: «Вы нормальная? Покиньте пресс-конференцию».

Пресс-конференция Колесниченко посвящена проблемам русскоязычных родителей в Киеве, которые не могут отдать своих детей на обучение в русскоязычные классы.