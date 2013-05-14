В Колесниченко бросили смирительную рубашку
12:07, 14 мая 2013Политика
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Представительница КУПР бросила в Колесниченко смирительную рубашку
Екатерина Кобко / Фото из Facebook
Представительница «Коалиции участников Помаранчевой революции» Екатерина Кобко бросила в народного депутата Украины Вадима Колесниченко смирительную рубашку.
Инцидент произошел сегодня во время пресс-конференции Колесниченко в УНИАН.
Из здания УНИАН представительницу КУПР вывела милиция.
Бросая смирительную рубашку, на украинском языке активиста крикнула: «Примерьте, она вам к лицу».
На что народный депутат ответил: «Вы нормальная? Покиньте пресс-конференцию».
Пресс-конференция Колесниченко посвящена проблемам русскоязычных родителей в Киеве, которые не могут отдать своих детей на обучение в русскоязычные классы.
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