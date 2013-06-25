Больше 80% украинцев хорошо относятся к России (опрос)

Часть украинцев, которые негативно относятся к России, становит 10%, 9% затруднились ответить на вопрос.

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По региональному распределению по прежнему наибольшая часть положительно настроенных к России украинцев в Восточном (93%) и Южном регионах (85%), меньше всего их в Западном регионе (66%), сообщает Украинская правда.

В Центральном регионе положительно относятся к России 80%. По сравнению с февралем уменьшилось количество положительно настроенных к России в Южном регионе (было 92%) и Центральном (было 86%).

Отношение к Украине в России за этот период статистически не изменилось - количество положительно настроенных составляет 72%, отрицательно - 18%, затруднились ответить на вопрос 9%.

И в Украине и в России большинство опрошенных хотели бы, чтобы обе страны были независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен (в Украине - 72%, в России - 58%). В Украине это количество уменьшилось с февраля на 4%, в России - на 6%.

В России увеличилась, а в Украине несколько уменьшилось количество желающих иметь более изолированные отношения между Украиной и Россией - с закрытыми границами, визами и таможнями.

В России так ответили 19% опрошенных, в Украине - 11% (в феврале это количество составляло в обеих странах одинаково 13%)

Объединение в единое государство в России хотят 15% опрошенных, в Украине - 14%.

Опрос проводился с 21 по 30 мая 2013 года. Методом интервью опрошено 2030 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в АР Крым по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3.3%.