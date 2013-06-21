Опрос: 40% украинцев хотят жить в Таможенном союзе, 36% - в ЕС

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные майского опроса Киевского международного института социологии.

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По данным КМИС, опрос показал, что 40% украинцев думают, что лучше уже сейчас вступить в Таможенный союз и Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью, Казахстаном, тогда как 36% опрошенных придерживают мнения, что лучше заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом, чтобы впоследствии вступить в ЕС. 22% украинцев не определилось со своей позицией по этому вопросу.

В соответствии с исследованием, 36% украинцев считают, что Украина должна в своем развитии ориентироваться на вход в Таможенный союз, а 33% придерживаются мнения, что Украина в своем развитии должна ориентироваться на вход в ЕС.

18% опрошенных выступают за то, чтобы Украина сохраняла свою независимость и суверенитет в принятии политических и экономических решений, без входа в Европейский и Таможенный союзы.

13% респондентов не определилось со своей позицией по этому вопросу.

*** Опрос проводился на протяжении 21-30 мая 2013 года. Методом интервью опрошено 2030 респондентов, живущих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу, проведенным с 20 по 25 апреля 2013 г. социологической службой Центра Разумкова, 45,8% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Против присоединения к ЕС высказались 35,8% опрошенных, а 18,4% респондентов не определилось по этому вопросу.

Также более положительно в этом исследовании оценивается польза от вступления в ЕС для страны. Относительное большинство - 45,3% - опрошенных уверены, что страна выиграет от вступления в ЕС. Противоположного мнения придерживаются 30,3% респондентов.

В свою очередь, оценки пользы евразийской интеграции для страны разделились почти поровну – 36,8% граждан считают, что страна выигрывает от присоединения к Таможенному союзу, 37,4% – убеждены, что проигрывает.

Социологической службой Центра Разумкова было опрошено 2010 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.