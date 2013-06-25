Мэр Полтавы: Госказначейство не пропускает платежи по всей Украине
Мэр Полтавы Александр Мамай обеспокоен непроплатой городских платежей Госказначейством.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил журналистам.
Мэр утверждает, что городские деньги не пропускает Госказначейство и все что делается в Полтаве в плане ремонтов и развития инфраструктуры - все построено на голом энтузиазме.
«Сейчас все поставки битума, гранотсева, все делает в городе «ГДЭУ» - все это делается бесплатно. Есть у нас 33 млн грн на ремонт дорог, это деньги общины города, но Госказначейство не пропускает эти платежи, и такая ситуация по всей Украине. Такая же ситуация и со строительством спорткомплекса на Петра Юрченко. Есть 15 миллионов, но снова мы не можем их получить», - сказал Александр Мамай.
Кроме того, мэр заявил, что город не имеет возможности даже использовать деньги с депозитных счетов, потому что эти деньги опять идут через Госказначейство.
Как сообщал УНИАН, Мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев обратился в госказначейство с требованием производить оплату за выполненные работы, которая прекратилась три недели назад.
Он отметил, что кременчугская власть серьезно обеспокоена накоплением неоплаченных платежей так как казначейство их не пропускает, а соответственно никто не получает проплат.