Мэр Полтавы: Госказначейство не пропускает платежи по всей Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил журналистам.

Мэр утверждает, что городские деньги не пропускает Госказначейство и все что делается в Полтаве в плане ремонтов и развития инфраструктуры - все построено на голом энтузиазме.

«Сейчас все поставки битума, гранотсева, все делает в городе «ГДЭУ» - все это делается бесплатно. Есть у нас 33 млн грн на ремонт дорог, это деньги общины города, но Госказначейство не пропускает эти платежи, и такая ситуация по всей Украине. Такая же ситуация и со строительством спорткомплекса на Петра Юрченко. Есть 15 миллионов, но снова мы не можем их получить», - сказал Александр Мамай.

Кроме того, мэр заявил, что город не имеет возможности даже использовать деньги с депозитных счетов, потому что эти деньги опять идут через Госказначейство.

Как сообщал УНИАН, Мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев обратился в госказначейство с требованием производить оплату за выполненные работы, которая прекратилась три недели назад.

Он отметил, что кременчугская власть серьезно обеспокоена накоплением неоплаченных платежей так как казначейство их не пропускает, а соответственно никто не получает проплат.