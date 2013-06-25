Клюев на один день слетает в Польшу

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Клюев проведет ряд встреч, в том числе с польским Президентом Брониславом Коморовским.

В частности, представитель пресс-службы Президента Польши сообщила УНИАН о запланированной на завтра встрече Коморовского с Клюевым, но не предоставила дополнительной информации о темах, которые они планируют обсудить.

Йоанна Квасневская-Врубель из Бюро национальной безопасности Польши (BBN) отметила в комментарии УНИАН, что завтрашняя встреча секретаря СНБОУ с руководителем польского Бюро нацбезопасности Станиславом Козеем станет второй с момента назначения Клюева секретарем в феврале 2011 году, напомнив, что первая состоялась в мае-июне прошлого года.

По ее словам, более детальная информация о темах бесед и результатах переговоров будет обнародована после их проведения.

По данным Министерства обороны Польши, Клюев также планирует провести встречу с главой ведомства Томашом Семоняком.

Пресс-секретарь польского Минобороны Яцек Соньта сказал агентству, что стороны планируют обсудить сотрудничество в сфере обороны между Польшей и Украиной, создание польско-украинско-литовской миротворческой бригады, сотрудничество предприятий оборонного комплекса обеих стран, а также в рамках НАТО и ЕС.