Коморовский видит «большой шанс» для Украины подписать ассоциацию с ЕС в ноябре

Президент Польши Бронислав Коморовский видит "большой шанс" на то, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписано во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре этого года.

Об этом он сказал вчера на пресс-конференции после саммита глав государств Центральной Европы, сообщает его канцелярия.

Коморовский сказал, что украинские власти еще не выполнили все условия, необходимые для подписания настоящего документа. По его словам, остались "препятствия, менее связанные с законодательством".

Президент Польши также положительно оценил свой разговор с Президентом Украины Виктором Януковичем, который состоялся в рамках саммита в Братиславе.

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"Это была встреча, которая прибавила надежд, определила определенные направления преобразований и подтвердила привлекательность "проекта Европа", - сказал Коморовский, отметив, что в этом деле много зависит от Украины.

"Зависит также от того, как прогресс Украины в деле подготовки к подписанию соглашения будет воспринят государствами ЕС", - добавил он.

Коморовский выразил надежду, что Украина сможет выполнить все условия, отметив, что интеграция Украинского государства с Западом выгодна как украинцам, так и ЕС.