Фюле говорит, что перед Киевом выдвинули три одинаково важных условия

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что все критерии, очерченные Советом иностранных дел ЕС в декабре прошлого года для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, являются одинаково важными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фюле заявил на пресс-конференции в Люксембурге по завершению заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС.

“Нет менее важного или более важного. Есть три важных вещи”, - сказал он, отметив, что речь идет о реформах избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия, а также продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

По теме: Польский министр: подписание ассоциации Украины и ЕС под угрозой

“И мы относимся с одинаковой важностью ко всем реформам”, - сказал Ш.Фюле.

Он также отметил, что во время заседания Совета сотрудничества стороны не делали оценок тому, что уже было сделано, а сфокусировали внимание на том, что еще нужно сделать к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на 28-29 ноября.

В свою очередь, министр иностранных дел председательствующей в ЕС Ирландии Эамон Гилмор отметил, что в ходе заседания европейская сторона подчеркнула готовность подписать Соглашение об ассоциации с Украиной при условии, если Киев продемонстрирует решительные действия и видимый прогресс в критериях, определенных Советом иностранных дел ЕС.

Министр также напомнил, что времени на выполнение остается немного.

“Мы передали послание о необходимости срочно двигаться, потому что время ограничено сегодня и Вильнюсским саммитом”, - сказал он.

Министр также отметил, что стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, а также ситуацию в Приднестровье.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей Соглашения об ассоциации, - в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали Соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение по Украине, в котором отметил, что готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на конец ноября этого года, при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.