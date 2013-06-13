В Батькивщине заявляют, что Рыбак не может забирать у депутатов мандаты

Об этом заявил народный депутат, член фракции «Батькивщина» Андрей Пышный.

«Это действительно абсурд. У председатель Верховной Рады есть четкий перечень полномочий, определенный статьей 88 Конституции, и к перечню этих полномочий не относится лишение мандата, бегать по сессионному залу за депутатом, который не хочет отдавать свой депутатский значок. Надо четко осознать - статья 81 Конституции определяет исключительный перечень оснований, по которым полномочия народного депутата могут досрочно прекращаться. То, что произошло в Высшем административном суде, не вписывается ни в одну норму Конституции», - заявил Пышный в эфире «5 канала».

В то же время регионал Владислав Лукьянов убежден, что Владимир Рыбак обязан выполнить решение ВАСУ и лишить мандатов народных депутатов Павла Балогу и Александра Домбровского.

«Если есть решение суда, которое обязывает председателя Верховной Рады принять все меры, то он должен принять все меры и выполнить решение суда», - заявил Лукьянов.

Как сообщал УНИАН, окружной административный суд Киева 11 июня обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака изъять удостоверения у народных депутатов Александра Домбровского и Павла Балоги.