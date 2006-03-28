МВД неизвестны факты фальсификации выборов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что МВД неизвестные факты фальсификации выборов, в частности, в Одесской области, о чем вчера на пресс-конференции в Киеве говорила лидер блока «Народная оппозиция» Наталия ВИТРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я не знаю никаких фактов фальсификации».

В то же время, комментируя высказывание Н.ВИТРЕНКО об организации акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве, министр сказал: «Майдан пустуй. Ждет ее. Прошу».

При этом он добавил, что если лично Н.ВИТРЕНКО известны факты фальсификации, она должна обратиться на этот счет с соответствующим заявлением в милицию или прокуратуру, если в этом как-то были задействованы сотрудники милиции.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Н.ВИТРЕНКО заявила, что во время подсчета голосов избирателей власть пытается за счет голосов сторонников ее блока повысить результат блока Владимира Литвина «Мы». Н.ВИТРЕНКО также заявила о возможном проведении массовых акций протеста в связи с этим.

По ее словам, главная цель «этой фальсификации» - не допустить ее блок в парламент. По ее мнению, ситуация складывается таким образом, что в парламенте «возможную «помаранчевую» коалицию - ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО-МОРОЗ» В.ЮЩЕНКО создавать не “хочет”, и для него «предпочтительной» есть коалиция «ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ-ЛИТВИН-МОРОЗ». «Вот почему, чтобы не делать коалицию с ТИМОШЕНКО, админресурс сейчас использует свои возможности, чтобы голоса Блока Витренко «Народная оппозиция» перебросить на блок Литвина», - заявила Н.ВИТРЕНКО.

Также она утверждает, что, по информации, которую имеет блок, такие конкретные задания получены в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Харьковской и Одесской областях. «Сейчас там задерживается заполнение протоколов, из избирательных участков выгоняют наблюдателей, в Одессе – даже с помощью милиции… и объявляются перерывы в работе участковых комиссий. Кроме того, осуществляется переписывание протоколов», - утверждает Н.ВИТРЕНКО.

Она отметила, что, со своей стороны, блок направил эту информацию в ЦИК, и что соответствующие акты представителями ее блока складываются.

Что касается возможности «выведения людей на улицы», Н.ВИТРЕНКО сказала, что штаб для этого блоком уже создан, а Владимир МАРЧЕНКО добавил: «Мы сейчас рассматриваем вопрос разворачивания палаточного городка в Одессе».

На вопрос - собирается ли блок устраивать акции протеста и в Киеве, В.МАРЧЕНКО ответил: «Мы сейчас оцениваем обстоятельства», а Н.ВИТРЕНКО добавила: «Все зависит от того, какими будут масштабы кражи. Мы ее пытаемся пресечь, делая эти заявления на пресс-конференции». Также В.МАРЧЕНКО заявил, что над вопросом приезда в Киев сторонников блока из регионов «штаб работает».