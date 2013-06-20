В Раду подали законопроект, который может позволить Тимошенко идти в президенты

В настоящее время текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

По его мнению, в ст. 103 Основного Закона уже предусмотрены пять главных условий, необходимых для того, чтобы занять пост Президента. "Никакого требования о наличии или отсутствии судимости в ст. 103 Конституции нет", - отметил депутат.

Как отмечает газета "Коммерсант-Украина", цель документа - разрешить осужденным гражданам баллотироваться на пост главы государства. "Закон должен определять порядок проведения выборов, а не выдвигать новые требования к кандидатам об их судимостях, что противоречит нормам Конституции", - заявил изданию Мищенко.

При этом он не скрывает, что подготовил законопроект для того, чтобы предоставить возможность экс-премьер-министру Юлии Тимошенко баллотироваться в Президенты. "Юлия Тимошенко на съезде партии "Батькивщина" была выдвинута единым кандидатом (в Президенты). Я думаю, она может быть избранной даже из тюрьмы", - подчеркнул он.

Как отмечает "Коммерсант", представители оппозиции положительно отнеслись к инициативе Мищенко. "Однозначно, наша фракция поддерживает такой законопроект, однако мы понимаем, что он не имеет шансов на принятие", - заявил газете народный депутат Сергей Пашинский ("Батькивщина"). По его словам, документ не наберет необходимого количества голосов. "Аналогичная ситуация была в начале сессии, когда законопроект о декриминализации статей поддержали только 170 народных депутатов. Даже теоретически он не смог бы набрать 226 голосов ни при каких условиях", - отметил Пашинский.

В свою очередь народный депутат Владислав Лукьянов (Партия регионов) уверен, что для положительного результата рассмотрения законопроекта Мищенко "необходимо было провести соответствующую работу со всеми фракциями". "Такой работы не проводилось. Мы понимаем, что этот законопроект касается Юлии Тимошенко, однако, по моему мнению, данный документ не является главным для рассмотрения в Верховной раде", - сказал Лукьянов.