Янукович летит в Луганск

Сегодня в 14.30 в Луганске под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится выездное заседание Совета регионов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

После завершения заседания, ориентировочно в 16.30, состоится брифинг заместителя главы Администрации Президента Сергея Ларина и вице-премьер-министра Александра Вилкула.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной госадминистрации, выездное заседание Совета регионов будет посвящено вопросам повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

Также в ходе поездки в Луганскую область Президент на Алчевском металлургическом комбинате примет участие в пуске первой очереди уникальной газотурбинной электростанции комбинированного цикла мощностью 303 Мвт.

Кроме того, Президент ознакомится с работой Центра комплексной безопасности предприятий угольной промышленности. Центр оборудован на базе ГП “Луганскуголь” и позволяет следить в автоматическом онлайн режиме за безопасностью на всех производственных участках, подключенных к нему угледобывающих предприятий.