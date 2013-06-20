Янукович считает неуместными разговоры об ухудшении ситуации в стране

«Что касается нагнетания страхов или раздувания страстей относительно возможного социально-экономического коллапса в Украине. Такая постановка вопроса неуместна, поскольку она не подкрепляется фактами», - сказал Янукович на встрече с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул, что в первом квартале этого года произошла определенная стабилизация темпов роста внутреннего валового продукта. Кроме того, по его словам, сохраняется тенденция к снижению кредитных ставок для бизнеса. «Мы ожидаем постепенного оживления деловой активности», - отметил глава государства.

Янукович также подчеркнул, что Украина своевременно выполняет обязательство по внутренним и внешним долгам. «При этом бюджет Украины выполняется на 100,6%», - подчеркнул Президент. Он также отметил, что социальные расходы выполняются на 100%, удалось сократить дефицит Пенсионного фонда.

Глава государства рассказал, что сейчас подготовлено около 800 инвестиционных проектов, которые направлены, прежде всего, на повышение конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя. «В этой части еще нужно принять не менее 17 законов. Я просил бы вас, уважаемые коллеги, их поддержать, потому что они все направлены на улучшение инвестиционного климата в Украине», - сказал Президент.