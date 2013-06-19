Участников столкновения у Могилянки будут судить за неповиновение милиции

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, в Подольском райуправлении милиции на всех задержанных были составлены административные протоколы по ст. 185 (злостное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции) Кодекса Украины об административных нарушениях. Таким образом, как отметили в Главном управлении МВД в Киеве, решением суда, который состоится завтра, нарушители общественного порядка могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа или к административному аресту сроком до 15 суток.

По теме: Во время презентации книги Фарион возле Могилянки произошла драка

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Национального университета «Киево-Могилянская академия» во время презентации народным депутатом Украины Ириной Фарион своей книги «Языковая норма: уничтожение, поиск, возрождение» произошла драка между группой студентов и представителями ВО "Свобода".

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Киеве.

По данным милиции, около 20 студентов организовали акцию против презентации книги Ирины Фарион.

В свою очередь сторонники "Свободы" выступили в ее поддержку.

"Обе акции начались примерно в начале 16 часов. Сначала обе стороны выкрикивали противоположные лозунги, в результате чего инцидент перешел в словесную перепалку, которая закончилась дракой, в которую вынуждены были вмешаться сотрудники правоохранительных органов», - отметили в киевской милиции.

По их данным, «в результате 8 самых активных человек с обеих сторон были доставлены в Подольское райуправление киевской милиции для дачи объяснений и составления по ним административных протоколов за совершенное правонарушение".