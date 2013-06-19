Яценюк заявляет, что Клюев подал на него в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после встречи руководства парламента с Президентом Украины Виктором Януковичем сообщил сам Яценюк.

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“Я назвал ему конкретных две фамилии. Это Клюев и Арбузов, которые имеют отношение к давлению на оппозиционных депутатов и к покупке этих депутатов. На что им было сказано, что нужно встречаться и говорить. Сказал: мы встретимся, с Клюевым, так точно. Он сегодня подал на меня в суд”, - сказал Яценюк. Он отметил, что обязательно встретится с Клюевым в суде со свидетелями, которые будут говорить о том, какое Клюев имеет отношение к покупке депутатов. “Поэтому я еще сейчас обращаюсь к Арбузову, первому вице-премьеру, еще пусть он подаст в суд. Мы также встретимся в суде и не исключаю, что и в международных судах”, - отметил Яценюк. “То, что я увидел, Клюев обиделся на то, что я рассказал правду о том, что он занимается политической коррупцией в Верховной Раде Украины, о том, что он скупал в прошлом и в этом созыве “тушек”. И о том, что он имел отношение к акциям 18 мая, где были избиты журналисты. Я готов идти в суд только персонально с ним в суде и выводить его на чистую воду”.