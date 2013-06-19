Рыбак закрыл сегодняшнее заседание ВР

14:10, 19 июня 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Рыбак закрыл заседание ВР

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием он также сообщил, что к нему обратился народный депутат от Партии регионов Сергей Кальцев с просьбой учесть то, что во время голосования по денонсации соглашения между Украиной и Россией относительно пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины он случайно нажал кнопку “за”.

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