В главном офисе считают недоразумением визит налоговиков в WebMoney.UA

Об этом говорится в ответе главного офиса WebMoney на запрос Forbes.

«Ситуация на Украине является недоразумением. Юристы и адвокаты Украинского Гаранта работают над разрешением ситуации», – ответили в главном офисе WebMoney.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 июня, Министерство доходов и сборов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн.

Позже Нацбанк заявил, что не давал разрешения на деятельность или выпуск электронных денег WebMoney Transfer на территории Украины.

Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем. В перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».