Цушко думает, что его отравили, но не знает, где и как

Генеральная прокуратура не смогла установить конкретных обстоятельств отравления министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО и поэтому в возбуждении уголовного дела по его заявлению было отказано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, проверка заявления В.ЦУШКО продолжалась чуть больше, чем предусмотрено законом, поскольку его автор находился на больничном, а поэтому опросить его возможности не было.

В то же время, как отметил А.МЕДВЕДЬКО, как только появилась возможность, В.ЦУШКО был опрошен, однако в своем объяснении он подчеркивал, что считает, что было отравление, но где и когда конкретно объяснить не мог.

Кроме того, в рамках проверки были опрошены все лица, которые фигурировали в заявлении, изучена медицинская документация.

«Конкретных обстоятельств мы не установили», - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на один из уточняющих вопросов, он отметил, что если В.ЦУШКО не согласен с решением Генпрокуратуры, то он может его обжаловать.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

30 сентября В.ЦУШКО сообщил, что принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья. В его заявлении говорилось, что «отравление нанесло значительный удар» здоровью, что не позволяет «из этических соображений оставаться лишь формально в должности министра».

27 сентября генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО получил от В.ЦУШКА заявление о покушении на него как государственного деятеля.

9 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ведомство отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению министра внутренних дел Украины В.ЦУШКО о его отравлении из-за отсутствия события преступления.