Ради подписи Еханурова Зварич готов горы свернуть

У НУ-НС есть еще один день, чтобы получить недостающие подписи под коалиционным договором с БЮТ. Как передает корреспондент УРА-Информ, такое заявление сделал народный депутат от НУ-НС Роман Зварич сегодня, в кулуарах Украинского дома после заседания политсовета НУ-НС.

“Есть еще целый день перед заседанием Верховной Рады в четверг. И за этот день все может случиться”, – так ответил Зварич на вопрос о том, будет ли объявлено в четверг на заседании ВРУ о создании демократической коалиции.

Зварич подчеркнул: «Насколько мне известно, как минимум двое из семи не подписавших выявляют желание подписать его. Мы будем убеждать поставить подписи исключительно аргументами».

“Готов вести публичную дискуссию с тем же Юрием Ивановичем Ехануровым, который является очень авторитетным человеком и был Премьер-министром. Чтобы получить подпись Еханурова, я готов горы свернуть, - заявил нардеп, - но у меня закрадывается мысль, что несогласие ставить подпись под договором на самом деле означает нежелание создавать коалицию с БЮТ”.