Подводные камни для нардепов в послании президента

Ежегодное послание президента к Верховной Раде Виктор Янукович не озвучивает лично третий год подряд. И это каждый раз вызывает бурю эмоций в рядах оппозиции (как предыдущего, так и нынешнего составов парламента). К сожалению, фантазии у народных депутатов меньшинства хватает лишь на то, чтобы неистово стучать книжицей в более чем 500 страниц, заглушая выступления коллег из большинства. Либо свалить президентский «талмуд» в стопки у трибуны Верховной Рады и заблокировать работу парламента вовсе.

Заставить себя прочесть текст послания решаются единицы. Между тем, в документе есть немало толковых, а то и вовсе революционных (как для Украины), идей. А также как позитивных, так и совершенно опасных для страны норм. И, проигнорировавшим текст послания оппозиционерам нечего потом делать большие глаза, когда те или иные строчки президентского документа станут законопроектами и будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

УНИАН решил помочь депутатам, не желающим утруждать себя чтением, и попытался разобраться с ключевыми новациями в той части послания президента, в которой речь идет о парламентаризме и реформировании избирательной системы страны.

Секреты «дробления» избирательных округов и выборов мэра в два тура

К позитивным и вполне безобидным нормам можно отнести требование главы государства к четкому определению границ территориальных избирательных округов (что стало одной из главных проблем избирательной кампании-2012). В частности, в послании отмечается, что «нарезка» мажоритарных округов должна учитывать непрерывность их территории, а также внутрирегиональное административное деление и границы проживания этнических групп. «Мы на этом настаивали давно, и жаль, что услышали нас только сейчас. Очень бы хотелось, чтобы это было реализовано на практике, а не осталось только на бумаге», - рассказал УНИАН глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Напомним, действующий закон о выборах позволяет «делать» округа из не связанных между собой территорий, главное, чтоб они находились в пределах одной области. На прошлых выборах это привело к тому, что при «нарезке» округов перераспределение территорий происходило под электорат отдельных кандидатов или для «размывки» оппозиционно настроенного городского населения более лояльным и контролируемым сельским. К примеру, в 2002-м году на Черкасчине существовало два округа: один — исключительно городской, второй — смешанный (учитывая прилегающие к городу села). В 2012-м году город Черкассы был разделен на три избирательных округа, к каждому из которых «добавили» соседние села.

Плюсы этой нормы: «дробить» округа под конкретного кандидата не получится. Минусы: отсутствуют, данная норма давно «напрашивалась»

Еще одной позитивной нормой в президентском послании, по словам главы КИУ, является пункт о выборах мэров в два тура. На сегодняшний день в Украине действует правило одного тура. И оно дает возможность победить тому кандидату, за которого проголосовало большее количество избирателей, чем за конкурентов (не обязательно большинство жителей города). В частности, на последних выборах мэра Киева в 2008 году, Леонид Черновецкий возглавил столицу при поддержке всего 37,72% избирателей.

Собственно, чтобы гарантировать поражение Черновецкого на следующих выборах, оппозиция в лице фракции БЮТ-Батькивщины инициировала законопроект о двухтуровой системе выборов городских голов. Впрочем, это предложение не нашло поддержки в Верховной Раде.

Следующую попытку ввести два тура на выборах мэра (уже в парламенте седьмого созыва) предприняли представители партии УДАР. Они предложили проводить местные выборы по аналогии с президентскими: если ни один кандидат не получил больше 50% голосов избирателей, назначается второй тур, в который проходят кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Побеждает претендент, получивший абсолютное большинство голосов. Кроме того, если в выборах участвует один кандидат, то для победы за него должны проголосовать не меньше половины избирателей в соответствующем населенном пункте. Если же явка меньше половины, то должны быть назначены повторные выборы.

Впрочем, этот документ также не нашел отклика в рядах большинства. В Партии регионов пояснили, что двухтуровые выборы в финансовом плане «потянет» только Киев. Мол, остальные города, городки и села — разорятся на таком голосовании.

Теперь же, после появления нормы о двухтуровом голосовании за мэров в послании президента, большинство будет вынуждено пересмотреть свои позиции. Но не стоит расслабляться и меньшинству: если два тура на выборах мэра станут реальностью, оппозиция будет вынуждена договариваться. Иначе ни один из их кандидатов не сможет победить представителя власти.

Плюс этой нормы: мэром становится тот кандидат, который, действительно, поддерживается большинством избирателей. Минусы: удорожание избирательной кампании и проблемы у оппозиционных кандидатов, которым теперь придется договариваться.

Плюсы и минусы открытых списков

Следующее предложение главы государства – перейти к голосованию по партийным спискам с преференциями. В целом, это означает, что полностью отказываться от существующей сегодня пропорциональной избирательной системы никто не собирается. То есть, парламент будет наполняться наполовину мажоритарщиками, наполовину списками политических партий. А предлагаемое Виктором Януковичем новшество состоит в том, что избиратель на выборах сможет поддержать не только конкретную политическую партию, но и отдельного кандидата из представленных в ее списке.

Напомним, что тема открытых списков является одной из главных популистских спекуляций на любых выборах уже много лет. Парламентская гонка 2012 года не стала исключением: открыть списки обещали практически все политические партии. И особенно в этом вопросе упорствовали оппозиционеры. В частности, лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк заявлял, что открытые списки будут способствовать отделению политики от бизнеса. А его партия обещала предоставить избирателю всю интересующую информацию о том или ином кандидате после утверждения списков.

Партия УДАР обещала провести праймериз своих кандидатов едва ли не с начала 2012 года, но за полгода до голосования избиратель не знал даже первой пятерки списка, не считая, конечно, Виталия Кличко. В «Батькивщине» вообще собирались изменить устав политсилы, внеся в него изменения относительно проведения праймериз. «Праймериз должны происходить публично, с широким привлечением общественности и СМИ. Так отныне будут составляться наши списки, начиная с райсовета и заканчивая Верховной Радой», - рассказывал тогда один из лидеров политсилы Александр Турчинов.

Впрочем, ни одна из оппозиционных партий так и не решилась воплотить свои обещания в жизнь. Политологи опасаются, что это не будет сделано и сегодня. «Реальность зависит от того, кто подготовит соответствующую законодательную инициативу, и найдется ли при голосовании за нее большинство голосов в Верховной Раде», - рассказал УНИАН руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

К примеру, прошлый созыв Верховной Рады отклонил семь законопроектов, которые предусматривали введение разных вариантов открытых избирательных списков на парламентских выборах. Так, за проект Партии регионов не голосовали депутаты из БЮТ-Батькивщины и НУ-НС, а разные законопроекты от НУ-НС, дублирующие друг друга, не поддерживали ни представители большинства, ни коллеги по блоку.

Тем не менее, по словам Фесенко, вероятность принятия законодательной инициативы относительно открытых списков с каждым годом увеличивается. Однако при подготовке (и голосовании) за соответствующий законопроект следует учитывать несколько обстоятельств.

Первое — удобство в исполнении. То есть, чтобы и избирательные комиссии (особенно, при подсчете), и сами избиратели не путались в бесконечном перечне фамилий кандидатов. Кроме того, следует определиться: утверждать весь список централизовано, либо первую десятку списка – на национальном уровне, а остальных «списочников» - в зависимости от региона.

Второе — четкость трактовок. К примеру, в законопроекте следует учесть, может ли избиратель голосовать только «за» выбранного кандидата, либо имеет право проголосовать и «против» того или иного претендента на место в партийном списке.

Впрочем, даже открытые партийные списки не решают главной проблемы — торговли в них местами. Просто, если раньше заинтересованный бизнесмен покупал конкретное место, то сейчас будет покупать статус кандидата в списке. «Не следует ожидать, что открытые списки моментально изменят политические элиты. Это не приведет к тому, что новая лучшая элита появится, а старая плохая исчезнет», - отметил Владимир Фесенко.

По мнению политолога, если открыть списки, но при этом оставить финансирование «в темную», то ситуация кардинально не изменится: политэлиты и бизнес-элиты Украины приспособятся.

Плюсы этой нормы: прозрачность формирования партийных списков, снижение вероятности появления «тушек». Минусы этой нормы: популизм, отсутствие реальной заинтересованности политических сил открывать партийные списки, торговля местами в списке не исчезнет.

Политсилы покажут свои доходы и расходы

Собственно, этому вопросу посвящен еще один пункт президентского послания. В нем предлагается установить предельное ограничение по расходам на избирательную кампанию политических партий и кандидатов в народные депутаты. Мол, это демократично, да и Европа – не против.

Впрочем, Министерство юстиции Украины, несколько опережая события, уже выступило с предложением привести финансирование избирательных фондов к соответствию с рекомендациями евроинститутов. Среди предлагаемых нововведений:

• запрет на добровольные взносы в избирательные фонды лицам без гражданства, под псевдонимом, иностранцам и анонимам;

• подача представления в ЦИК о промежуточных финансовых отчетах распорядителями средств избирательных фондов за 20 дней до голосования (сегодня — после голосования);

• введение практики вынесения предупреждения об отмене регистрации кандидата в случае нарушения этих правил.

В провластном лагере уверяют, что все эти нормы — согласованы с ЕС и не вызывают критики со стороны европейцев, так как: во-первых, перекрывают потоки оффшорных средств, дают возможность четкого контроля расходов кандидатов, а также позволяют устранить недостатки избирательной кампании без снятия кандидата с регистрации, а лишь с предупреждением.

В то же время в оппозиции мнения разделились. Одни представители меньшинства отмечают, что таким образом власть попытается контролировать всех юридических и физических лиц, поддерживающих оппозицию. Другие заявляют, что иностранцам нечего совать нос в украинскую политику путем финансирования политических партий, влияя, таким образом, на волеизъявление украинцев.

В свою очередь, политологи считают, что власти и оппозиции следует привлечь экспертов и сесть за стол переговоров. «Эти идеи нужно обсуждать всерьез, а не устраивать шоу. Такие изменения могут стать важным шагом на пути евроинтеграции Украины», - пояснил Владимир Фесенко.

Напомним, на сегодняшний день политические партии и так ежегодно должны открывать информацию о своих доходах и расходах. И они это делают. Правда, с несколькими «поправками». В частности, пять партий, попавших в Верховную Раду седьмого созыва, свои отчеты сдали. Но показали их в околопартийных СМИ, а не общенациональных (так как закон не конкретизирует, в каких именно СМИ необходимо предоставить финотчетность). Кроме того, из всех парламентских партий только ВО «Свобода» детализировала партийные расходы. Остальные политсилы ограничились списками «добровольных пожертвований» без конкретизации сумм и имен.

Плюсы этой нормы: удовлетворение требованиям Европы о прозрачности расходов украинских политсил, спонсоры политических партий будут вынуждены «открыть личико». Минус: данная норма может быть применена как один из элементов давления на финансовых «доноров» оппозиционных партий.

Референдум как способ давления на Раду

Наиболее радикальными предложениями президентское послание «пестрит» в теме более широкого использования механизма референдума. Итак, если соответствующие изменения Конституции пройдут, Виктор Янукович предлагает:

• дать возможность избирателям (от 80 тысяч человек) предлагать свой законопроект на рассмотрение Верховной Рады;

• избиратели (количество не указано) могут инициировать народный референдум;

• избиратели могут инициировать референдум об отмене того или иного закона;

• если закон принимается на всеукраинском референдуме, то его не нужно ратифицировать в Верховной Раде;

• если закон принимается на всеукраинском референдуме, то парламент пять лет не имеет права вносить изменения в этот документ;

• вносить изменения в закон, принятый на всеукраинском референдуме, может лишь следующий состав Верховной Рады.

Эти предложения частично дублируют нормы уже существующего закона о референдуме, который был принят в конце 2012-го года и вызвал шквал критики. Собственно, президент в своем послании, видимо, попытался «усовершенствовать» документ. К примеру, если сегодня в парламент законопроекты попадают от депутатов, главы государства или правительства, то Янукович предлагает группе людей (80 тысяч человек) также стать субъектом законодательной инициативы. В то же время, если народные депутаты не прислушаются к предложению группы граждан, законопроект спокойно можно вынести на всеукраинский референдум. После чего утверждать его парламент уже не должен, а менять — не может.

К слову, сегодня принимать законы на референдуме также можно. Но для этого необходимо собрать не менее трех миллионов подписей украинцев, при этом, не менее, чем в 2/3 областей страны.

По мнению политолога Владимира Фесенко, существующий закон о референдуме вызывает много критики и требует определенной коррекции. «А уже тот факт, что в послании допускается возможность оптимизации этого закона — серьезный шаг вперед», - отметил он.

Впрочем, по его словам, огульно применять все новшества не стоит. А работу над коррекцией закона о референдуме можно поручить Конституционной ассамблее.

В свою очередь, в Комитете избирателей Украины расширение тем, которые могут быть вынесены на референдум, включая изменения в Основной закон, считают опасным. «Учитывая, что принятые на референдуме решения не требуют дальнейшего утверждения парламентом, это опасная норма. Хотелось бы, чтобы референдум использовался более деликатно, и не стал очередным камешком для установления авторитарного режима», - пояснил глава КИУ Александр Черненко.

Плюс этой нормы: появляется инструмент, ограничивающий политические игры депутатов и партий, представленных в парламенте. Минус: манипулируя общественным мнением, можно использовать этот инструмент как орудие для политической борьбы.

Татьяна Урбанская