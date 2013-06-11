Тюремщики дали понять, что никуда Тимошенко не выпустят

Помощник председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко отрицает, что допускал возможность посещения экс-премьер-министром Юлией Тимошенко больной матери.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС.

Он утверждает, что журналисты исказили его слова.

«Я неприятно поражен искажением сути моих слов относительно порядка предоставления осужденным кратковременных выездов», - сказал Андрушко, комментируя ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день относительно его комментария по поводу порядка предоставления заключенным лицам права кратковременных выездов.

«Журналист, с которым я общался, попросил меня разъяснить законодательство по этому вопросу, что я собственно и сделал. Когда же некоторые СМИ позволили себе сделать выводы из моих слов, на которые я даже не намекал, я был неприятно поражен. Ведь дорисовывание собственной сути к комментарию того или иного спикера не добавляет профессионализма представителям СМИ», - сказал Андрушко.

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По его словам, процедура предоставления осужденным краткосрочных выездов, которую он разъяснял представителям СМИ, касается лиц, которые отбывают наказание в исправительных колониях минимального уровня безопасности, а также лица, которые содержатся в участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности.

«И это все. Лишь в двух случаях предусмотрена такая возможность действующим законодательством и инструкциями, которые регламентируют деятельность пенитенциарной службы. Другого нет. Но главное, что законом четко регламентированы требования к представлению такого заявления осужденным лицом, четко регламентирован и перечень оснований. А требования предусматривают обязательное предоставление документальных подтверждений», - добавил он.

Андрушко также назвал спекуляциями заявления адвоката осужденной Тимошенко Сергея Власенко.

«Он не только исказил, как ему выгодно, мои слова, он еще и смог повысить меня до руководителя Государственной пенитенциарной службы, когда ссылался на якобы мои слова, которых я, еще раз подчеркиваю, не говорил», - добавил помощник председателя ГПтС.

Андрушко также обратился к представителям СМИ с просьбой больше не трактовать его слова по-своему и не выдумывать сенсаций.

«Я прошу не фантазировать на эту тему и таким образом не вынуждать меня что-то опровергать, хотя с самого начала я ничего подобного, как это сейчас выглядит в СМИ, и не заявлял», - сказал он.

В конце Андрушко посоветовал адвокатам осужденной Тимошенко подробнее ознакомиться с требованиями действующего закона относительно порядка предоставления осужденным кратковременных выездов, чтобы зря не советовать осужденному лицу писать безосновательные обращения.

Как сообщал УНИАН, 10 июня тетя Тимошенко сообщила, что из-за переживаний у матери экс-премьера отказали ноги и она совсем перестала ходить.

По данным сайта «5-го канала», Андрушко заявил, что Тимошенко могут временно отпустить домой к больной матери.

По словам Андрушко, заключенная вправе, в случае временных форс-мажорных жизненных обстоятельств, временно покинуть больницу, для чего должна написать соответствующее заявление начальнику Качановской колонии.

В тот же день защитник Сергей Власенко заявил, что экс-премьер, которая находится в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, написала заявление в пенитенциарную службу с просьбой разрешить ей выездную встречу с больной матерью.