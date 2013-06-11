СМИ: Тюремщики и не собирались отпускать Тимошенко домой

«Я объяснил положения законодательства, а журналистская братия сама решила, что осужденная Тимошенко может покинуть больницу», - сказал спикер, сообщает Радио Свобода со ссылкой на «Украинские национальные новости».

По его словам, это совсем не так: «Заключенный имеет право обращаться с такой просьбой, но там есть четкий перечень оснований для этого. Кроме того, в случае с осужденной Тимошенко такая возможность не предусмотрена по той причине, что она находится не в пенитенциарном учреждении, а в медицинском стационарном учреждении на реабилитации ».

На тему: СМИ: Тимошенко могут временно отпустить домой

Андрушко обратился к журналистам с просьбой не искать сенсации там, где ее нет.

Как известно, в понедельник появилось сообщение, что Тимошенко могут временно отпустить домой к больной матери.

Защитник бывшего премьера Сергей Власенко заявлял, что Юлия Тимошенко уже написала заявление в пенитенциарную службу с просьбой отпустить ее навестить больную мать и теперь ждет ответа, который должны предоставить в течение суток.

Ранее тетя экс-премьера Антонина Ульяхина сообщила, что из-за переживаний у матери осужденной Тимошенко отказали ноги и она перестала ходить.