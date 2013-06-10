Тимошенко уже попросила отпустить ее к больной матери

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед медзаведением после встречи с Тимошенко сообщил ее защитник Сергей Власенко, комментируя слова пресс-секретаря пенитенциарной службы Игоря Андрушко о возможности предоставления такого права экс-премьеру.

“Сегодня в 18.00 такое заявление написано и передано представителям пенитенциарной службы”, - сказал Власенко.

Защитник также подчеркнул, что в случае принятия положительного решения, Тимошенко просит пенитенциарную службу уведомить ее заранее об этом, «чтобы семья могла организовать автомобиль скорой помощи, на котором ее довезут до Днепропетровска».

Власенко подчеркнул, что ст. 111 Уголовно-исполнительного кодекса предусматривает возможность краткосрочного выезда за пределы колонии. По словам защитника, в частности часть 1 статьи 111 УИК предусматривает проведение краткосрочного выезда за пределы колонии сроком до 7 суток без учета дороги ( плюс дорога по Украине до 3-ех суток) в. случае тяжелой болезни родственника.

Власенко добавил, что, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовно-исполнительного кодекса пенитенциарная служба должна принять решение по этому заявлению в течение суток.

Власенко отметил, что Тимошенко написала заявление после того, как получила информацию об ухудшении состояния здоровья своей матери.

“Она написала это заявление после двух информаций. Первая информация, которая была обнародована в интервью членов семьи Юлии Владимировны, в частности Антониной Уляхиной (тетя Тимошенко — УНИАН). Эту информацию она получила буквально сегодня. И, соответственно, совпало с тем, что в этот же день появилась информация господина Андрушко”, - сказал Власенко.

Как сообщал УНИАН, тетя Тимошенко сообщила, что из-за переживаний у матери экс-премьера отказали ноги, и она совсем перестала ходить.

Пресс-секретарь Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко заявил, что Тимошенко могут временно отпустить домой к больной матери.

По словам Андрушко, заключенная вправе, в случае временных форс-мажорных жизненных обстоятельств, временно покинуть больницу, для чего должна написать соответствующее заявление начальнику Качановской колонии.