Жвания знает, почему к нам не приезжает Мадонна

Депутат от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Давид Жвания подчеркивает, что перед тем, как говорить о формировании нового правительства и кандидатурах на министерские должности, необходимо сформировать коалицию.

"Давайте сначала сформируем новую коалицию", - сказал он в интервью газете "Дело".

"Пока мы обсуждаем всего три кадровые кандидатуры. (Лидер БЮТ Юлия) Тимошенко – на должность премьера, (один из лидеров НУ-НС Вячеслав) Кириленко – на спикера. И (лидер НУ-НС Юрий) Луценко – вице-премьер, министр внутренних дел. И как один из самых реальных кандидатов на должность мэра Киева в случае досрочных выборов", - сообщил он.

На вопрос журналиста, значит ли это, что Луценко тогда уйдет с должности министра внутренних дел, Жвания ответил:

"Он может тогда отказаться от этой должности, если ее получит, чтобы спасти Киев".

"Не спасем Киев – можем всю страну проиграть. Я не хочу, чтобы Киев напоминал Бангкок. В Киеве жить некомфортно", - отметил он.

По словам Жвании, "в Киеве ничего не адаптировано под человека, все адаптировано только под бред чиновников".

"Здесь нет ничего для комфортного проживания и быта человека. Даже Оперный театр не адаптирован. Я не знаю даже, как обозвать это ужасное помещение – дворец "Украина", – единственное в столице для проведения концертов. А потом мы жалуемся, что к нам Мадонна не приезжает. А где ей петь?, - возмутился Жвания

Кроме того, Жвания отметил, что "очень много земли выдано спекулятивно и незаконно, с этим нужно разбираться".

"Вся земля должна продаваться не по разным, а по одному правилу, например, с аукциона. Как только вступают в силу изменения в законе, позволяющие кому-то иметь льготы, — все это коррупция. Закон должен быть один для всех. Без исключения – в селе, в городе, в Киеве, Харькове или Жмеринке", - уверен он.

"И должен быть генплан, по которому развивается город. У нас же все застраивается хаотично, нет социальных объектов, в центре возводятся какие-то идиотские кирпичные коробки, которых в мире нет уже нигде", - добавил Жвания.

Украинская правда