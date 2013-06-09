Оппозиция сегодня будет поднимать Хмельницкий

В Хмельницком сегодня, 9 июня, состоится марш и митинг в рамках общенациональной акции оппозиции “Вставай, Украина!».

Планируется, что марш начнется в 13.00 на площади возле кинотеатра им. Шевченко (ул. Проскуровская, 40).

Акция объединенной оппозиции в Хмельницком пройдет без лидера партии “УДАР” Виталия Кличко, сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной ячейки партии “УДАР”, народный депутат Украины Александр Корнийчук.

“Сегодня еще с утра ожидали Виталия Кличко в Хмельницком. Однако, по не известным мне причинам, его визит в Хмельницкий отменили”, - сказал он.

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Корнийчук добавил, что партию “УДАР” в Хмельницком будут представлять лишь местные политики.

По данным трех оппозиционных партий, в Хмельницком на акции “Вставай, Украина!” ожидается участие около 10 тысяч человек.