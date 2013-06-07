Рыбак считает, что Раду «трясут» президентские амбиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отвечая на вопрос телеканала «Рада» в пятницу, 7 июня, Рыбак рассказал о ходе двухдневных консультаций с лидерами фракций, подчеркнув, что все проблемные вопросы были обсуждены, и отметил отсутствие невыясненных вопросов, из-за которых парламент не может работать.

«Я не вижу вопросов, из-за которых нужно блокировать», - заявил руководитель парламента, добавив, что есть вопросы, которые требуют согласования на уровне лидеров фракций, «но это - рабочие моменты».

Председатель Верховной Рады отметил, что в понедельник на заседании Согласительного совета были согласованы все вопросы повестки дня. «Я не думал, что будет блокирование», - сказал он, добавив, что в случае необходимости представители любой фракции или депутаты-мажоритарщики могут выразить свою позицию с парламентской трибуны.

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Нынешняя ситуация в парламенте, считает Рыбак, связана с тем, что «мы все больше и больше переходим в состояние выборов Президента». При этом он напомнил, что до выборов главы государства еще полтора года, и поддал критике действия лидеров оппозиции, отметив, что парламент из-за блокирования не может рассмотреть важные для государства законы. «Для каких избирателей вы работаете?», - спросил он.

Отвечая на вопросы, председатель ВР заметил, что ситуация в оппозиционном лагере «очень и очень непростая».

Рыбак заявил, что на следующей неделе он планирует встретиться с Президентом Украины Виктором Януковичем и обсудить вопрос по поводу работы парламента. После этого, по словам руководителя парламента, он намерен встретиться с лидерами оппозиционных фракций и продолжить переговорный процесс. «Нужно работать, и нужно, в конце концов, услышать друг друга», - сказал руководитель парламента. «Как председатель Верховной Рады Украины я все буду делать, чтобы консультации продолжались, и чтобы через законы выполнялись предвыборные программы, - заявил он. - Я думаю, что путем компромиссов мы найдем силы, чтобы парламент работал».

«Если мы не найдем сами, то, думаю, нам может помочь Президент нашего государства Виктор Федорович Янукович, а если и это не поможет, то у Президента есть свои возможности обратиться к избирателям, пусть они подумают, и есть закон. Парламент должен работать», - подчеркнул Рыбак.

Отвечая на вопросы относительно вероятности проведения внеочередного заседания парламента, Рыбак подтвердил, что проходит сбор подписей, и не исключил такой возможности в случае, если 150 депутатов подпишутся под соответствующим требованием. Эти подписи, по его словам, будут проверены.

Как сообщал УНИАН, 6 июня оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Утром 7 июня оппозиционные депутаты опять заблокировали трибуну и президиум парламента.

В интервью журналистам народный депутат Анатолий Кинах (фракция Партии регионов) заявил, что сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины не состоится.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что распорядился собрать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Он также не исключил проведения выездного заседания ВР.