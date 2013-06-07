Тягнибок обещает прорываться на выездное заседание Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал на брифинге.

“Они хотят на следующую неделю собрать подписи и провести внеочередную сессию. Нет вопросов. Если они думают, что депутаты от оппозиции не придут, - придут”, - подчеркнул он.

Он добавил, что оппозиционные депутаты попытаются попасть на заседание парламента, даже если большинство организует его вне пределов сессионного зала.

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“Если где-то будут прятаться по норам, как те шкодливые коты, то мы найдем их и там — пусть поберегутся”, - сказал Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, вчера оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Сегодня утром оппозиционные депутаты опять заблокировали трибуну и президиум парламента.

В интервью журналистам народный депутат Анатолий Кинах (фракция Партии регионов) заявил, что сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины не состоится.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что распорядился собрать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Он также не исключил проведения выездного заседания ВР.