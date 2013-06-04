Оппозиция пикетирует приезд Януковича в Сумы

В Сумах представители оппозиции пикетируют приезд Президента Украины Виктора Януковича в областное коммунальное заведение Сумского облсовета “Сумская областная детско-юношеская спортивная школа “Футбольный центр “Барса”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 20 представителей “Свободы”, “Батькивщины”, Руха, молодежных организаций развернули перед входом в футбольный центр большой баннер “Фашисты мешают пАкращенню”, а также ряд плакатов.

При этом работники милиции пытаются оттеснить оппозиционеров, а также выставили перед ними группу сторонников Партии регионов с партийными флажками.

В настоящее время на ФЦ “Барса” приезд Президента ожидают председатель Федерации футбола Украины Анатолий Коньков, Министр социальной политики Украины Наталья Королевская, председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин, большая группа чиновников, журналистов и родители юных футболистов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 4 июня, находится с рабочей поездкой в Сумской области. Глава государства посетил тактико-специальные учения по применению сил и средств Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории полигона Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, расположенного недалеко от села Гаи Роменского района.

Также Янукович планирует посетить центр подготовки юных футболистов «Барса» в Сумах, где состоится подход к работникам СМИ, и посетит одно из агропредприятий в Сумском районе.