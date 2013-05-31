Акция оппозиции в Донецке прошла без обещанных скандалов (фото, видео)

"Прошло все спокойно. Работники милиции выполнили ту задачу, которая на них возлагалась, - это охрана общественного порядка. Было задействовано 150 человек работников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, и 50 человек спецподразделения "Беркут", - сказал он.

По оценкам руководителя донецкого управления МВД, в мероприятии приняли участие до 800 человек. Однако милиционеры, обеспечивающие охрану, говорили о порядка трех тысяч участников, сообщает РИА Новости.

Перед митингом сторонники оппозиции прошли маршем по главной улице Донецка, воспрепятствовав таким образом работе общественного транспорта. Секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев заявил в этой связи о незаконном перекрытии оппозицией движения на дороге.

"Были установлены водители, которые проявили свое недовольство, когда начали сигналить в связи с перекрытием движения. Мы соберем материалы, и правовая оценка, согласно закону, будет дана всем действиям. Тот человек, который подал заявку (на проведение акции), он несет ответственность за все мероприятия, которые проходят. Закон для всех один", - сказал Романов.

Украинская оппозиция с середины марта проводит акции "Вставай, Украина!"во всех областных центрах. Оппозиционеры добиваются отставки президента Виктора Януковича, а также требуют освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, осужденную на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с РФ.

Видео: Youtube, Donbassnews