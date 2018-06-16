Геополитическая ловушка для Украины: между независимостью и газом

Еще три дня назад, 27 мая, глава МИД Украины Леонид Кожара информировал Европейский парламент о прогрессе Киева в реализации системных реформ в контексте подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации (СА) с ЕС, которое планируется на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе осенью текущего года. Мол, подготовка идет полным ходом, Киев принимает меры по реформированию системы управления государственными финансами, всячески улучшает бизнес-климат и работает над вопросами визовой либерализации со странами Евросоюза.

Кроме того, в ходе заседания комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, Кожара заявил, что Украина присоединится ко всем соглашениям Таможенного союза, которые не противоречат обязательствам Украины перед ЕС. И уже завтра, 31 мая, Украина подпишет Меморандум об участии в Таможенном союзе. Документ, в частности, предполагает дальнейшее углубление сотрудничества между Киевом и взлелеяным «детищем» президента РФ Владимира Путина – Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС), структурой, которая позиционируется как, если и не прямой конкурент, то противоположная альтернатива Европейскому союзу.

Куда ведет Украину статус наблюдателя

Стоит отметить, что статуса наблюдателя при Таможенном союзе до нынешнего времени не существовало. А вот при ЕврАзЭС — пожалуйста. Причем, документ, определяющий принципы работы наблюдателя, там существует с октября 2010 года. В тексте, в частности, указывается, что этот статус может быть предоставлен «любому государству или международной межгосударственной (межправительственной) организации в случае обращения с соответствующей просьбой». В то же время, статус наблюдателя «не дает права голоса при принятии решений на заседаниях органов ЕврАзЭС и права подписи документов органов ЕврАзЭС».

Государству-наблюдателю можно лишь присутствовать на открытых заседаниях, выступать на них и, по мере необходимости, получить необходимые открытые документы и решения, принимаемые органами ЕврАзЭс. При этом, следует «воздерживаются от действий и заявлений, направленных против интересов Сообщества или государств-членов ЕврАзЭС, а также принятых решений органов ЕврАзЭС».

Впрочем, украинские политики уверяют, что Украина рассчитывает получить статус наблюдателя в ТС, чтобы сохранить существующий объем товарооборота с Россией, Беларусью и Казахстаном, а также оценить плюсы и минусы возможного членства в объединении. «Мы с открытыми глазами смотрим на будущее Таможенного союза и на наше место в этом союзе», - пояснил вице-премьер Юрий Бойко, курирующий сотрудничество Украины и ТС. По его мнению, Европейская комиссия не будет против этого протестовать. Тем более, учитывая тот факт, что подписание Украиной Меморандума об участии в ТС, по словам советника президента Украины Виктора Зубанова, «ни о чем не говорит» и не означает вступления в Евразийский союз.

На Банковой уверяют: в дальнейших переговорах с Москвой Киев продолжит настаивать на формуле сотрудничества «3+1». Тем более, что в Кабмине уже сегодня считают, что статус наблюдателя в ТС дает Украине возможность участвовать в принятии решений. Так, по словам премьера Николая Азарова, Киев сможет загодя получать информацию о готовящихся решениях и, по возможности, менять самые негативные для себя на уровне дипломатических контактов с руководством стран-членов ТС. Тем более, что «группа достаточно компетентных специалистов» в украинском правительстве уже сейчас изучает возможность присоединения Украины к целому ряду соглашений в рамках ТС, а, в дальнейшем, Единого экономического пространства (ЕЭП).

Между тем, в Таможенном союзе придерживаются другого мнения и говорят о будущем «вливании» нашей страны в ЕврАзЭС, как о почти свершившемся факте. «Поскольку мы договорились предоставить Украине статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, который сейчас только формируется, это означает намерение Украины войти в этот союз. Потому что статус наблюдателя предоставляется только тем государствам, которые хотят войти в наше интеграционное объединение»,— заявил заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев.

Собственно, это заявление вполне логично, учитывая, что не так давно российский премьер Дмитрий Медведев намекнул: статус наблюдателя при ТС не дает Украине никаких прав, которые есть у членов союза. Грубо говоря — скидок на газ или каких-либо других преференций Украине ожидать не стоит.

А в Брюсселе отмечают, что сотрудничество Украины с Таможенным союзом не должно повредить не только возможности подписания соглашения об ассоциации, но и не должно противоречить будущим обязательствам Киева в рамках этого соглашения.

Украина мешает странам ТС сделать стратегический выбор

Так зачем же Киеву продолжать вести игру на два фронта и лезть в интеграционную петлю? У экспертов на этот счет существует несколько мнений.

Первый фактор — геополитический. Вечные игры украинской власти в многовекторность уже порядком надоели российским партнерам.

Именно поэтому перед саммитом ТС в Астане, президент РФ Владимир Путин пригласил президента Украины Виктора Януковича «на разговор» в Сочи. «Но говорили не президенты. Говорил один президент — Путин. Янукович слушал», - предположил в своем комментарии УНИАН президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его мнению, российский президент на встрече, скорее всего, убеждал своего украинского коллегу в том, что Украина должна, наконец, определиться – с кем она. «Что сидеть на двух стульях и рассказывать сказки об интеграции сразу и в ЕС, и в ТС больше невозможно. Вернее, гражданам Украины можно рассказывать и дальше, а партнерам по переговорам — нет», - полагает эксперт.

Дело в том, что, своей неопределенностью, Украина мешает странам ТС сделать стратегический выбор: развиваться как евроазиатская структура (в случае присоединения Украины) или как сугубо азиатская (если Украина окончательно отказывается присоединиться).

Впрочем, по мнению политического эксперта Центра передовых правовых инициатив Андрея Дорошенко, российской стороне все же не удалось убедить Украину изменить интеграционный курс. Мол, уже не вызывает сомнений тот факт, что в ноябре 2013 года соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано. А это означает, что Россия проиграла Украину. «В таких условиях российская администрация была вынуждена срочно что-то выдумывать, и поэтому пошла на согласование статуса наблюдателя – это наш успех», - заявил он.

Действительно, президент Украины Виктор Янукович подал эту информацию как величайшее событие в переговорах с Россией, которые буксовали последние два года. Однако не проиграл от такого поворота событий и Владимир Путин, который, вне сомнения, преподнесет подписание Меморандума Украины с ТС своему электорату как капитуляцию Киева.

Переговоры с ТС как мелкий шантаж Европы

Второй фактор — внутриполитический. «Путин точно должен был сказать Януковичу, что без ТС у Украины, как государства, и у Януковича, как политика, шансов нет. Что окно возможностей уже почти закрылось», - считает Ищенко.

По словам заместителя генерального директора Центра Разумкова Валерия Чалого, в этом случае украинской власти главное – не принимать поспешных решений. Эксперт уверен, что позиция по сотрудничеству с ТС должна вырабатываться после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы не повторить второй раз ошибку, не сделать Харьковские соглашения №2».

В то же время, упрямство еврочиновников в вопросе освобождения Тимошенко, как одного из пунктов для подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, и того, что это освобождение принесет лично Виктору Януковичу, привело к тому, что он попытался провернуть небольшой гамбит с «возвращением» к восточному вектору. «Я вижу в этом (подписании Меморандума между Украиной и ТС) одну причину — шантаж еврочиновников. Это попытка «выбить» соглашение об ассоциации с ЕС, не освобождая Тимошенко, и заставить Евросоюз быть менее жестким по отношению к украинской власти», - заявил УНИАН директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

Экономические выгоды – пока только на бумаге

Третий фактор — экономический. Киев уже который год пытается найти компромисс между Востоком и Западом: примерно 50% украинского экспорта почти в равных долях приходятся на страны ТС и Евросоюз. Правда, в ту же Россию экспортировать пока выгоднее, ибо Европа, на сегодняшний день, потребляет в основном украинское сырье и полуфабрикаты, а не готовую продукцию. В этом смысле важнейшим вопросом для Киева является создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом (ЗСТ с СНГ уже существует). «Наша позиция здесь предельно проста: мы хотим иметь ЗСТ с ЕС и со странами Таможенного союза... Уже в этом году Украина может стать единственным государством в мире, имеющим зону свободной торговли и на Востоке, и на Западе», - рассказывал в начале текущего года глава МИД Украины Леонид Кожара.

Именно в этом ключе идут переговоры с Брюсселем о подписании соглашения об ассоциации и, как следствие, подписании соглашения о ЗСТ с ЕС.

В свою очередь, российская сторона категорически против такого положения вещей, так как создание ЗСТ с ЕС противоречит интеграции Украины с Таможенным союзом, где Киев третий год торгуется за снижение цен на энергоресурсы. «Эти противоречия обусловлены законами рынка и экономическими интересами, которые у ЕС и ТС совпадают далеко не во всем», - отметил Ищенко.

По его мнению, Россия (не без трудностей, но и не без успеха) может развивать Таможенный союз и сохранять геополитический вес без Украины. А вот Украина, затягивая игру в «3+1», через полгода-год может оказаться не в лучшей ситуации. С одной стороны, даже после подписания СА с ЕС, нужно будет долго (если не бесконечно) ожидать ратификации соглашения странами Евросоюза. А это, в свою очередь, будет затягивать и вопрос с созданием ЗСТ с ЕС. С другой — можно будет даже тогда попросится в ТС, но условия вступления окажутся намного жестче, чем сегодня.

Впрочем, если бы у Таможенного союза как структуры было соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, то подобных проблем вообще бы не возникало.

Что же имеем на выходе? Во-первых, заявив о подписании Меморандума о сотрудничестве Украины и ТС, и одна, и другая сторона «записали» это в свой список побед. Во-вторых, Украина, как готовилась к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС, так и продолжает это делать, параллельно мягко шантажируя Европу сменой вектора (чтобы не зарывались с освобождением Тимошенко, которую, по крайней мере, в текущем году, отпускать на волю никто, судя по всему, не собирается). В-третьих, никаких реальных выгод (в виде снижения цен на газ или уменьшения экспортных пошлин) ситуация не принесет.

Но, самое главное, – все заявления украинской стороны сводятся к тому, что «правительство подготовит документ о том, что в перспективе будет готовить другой документ», в котором будут предусмотрены какие-то «блага» для Украины. Иными словами, украинская власть как наступала на одни и те же грабли (договорились договориться, ничего, по факту, не решив), так и продолжает наступать.

Татьяна Урбанская