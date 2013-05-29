В ЕврАзЭС «расшифровали» намерения Украины

Об этом Глазьев заявил журналистам в Астане (Казахстан), где сегодня состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов Казахстана, Беларуси, России, Киргизии и Украины, передает РИА «Новости».

В частности, он пояснил, что вступить в Евразийский экономический союз Украина сможет, предварительно вступив в Таможенный союз.

Глазьев отметил, что при этом Украина не сможет участвовать в аналогичных соглашениях с Евросоюзом.

"Мы исходим из того, что, поскольку договорились предоставить Украине статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, который сейчас только формируется, это означает намерение Украины войти в этот союз. Потому что статус наблюдателя предоставляется только тем государствам, которые хотят войти в наше интеграционное объединение", - пояснил заместитель генсекретаря ЕврАзЭС.

Напомним, главные темы заседания в Астане Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов Казахстана, Беларуси и России - перспектива создания Евразийского экономического союза и расширение взаимодействия стран-участниц Таможенного союза с Киргизией и Украиной.

Евразийский экономический союз России, Беларуси и Казахстана, который планируется создать к 2015 году, должен стать наиболее продвинутой формой экономической интеграции трех государств, которые уже сегодня имеют общую таможенную территорию и чей суммарный ВВП составляет 85% валового продукта СНГ.

Планируется, что меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске в пятницу, 31 мая.

Как сообщил Президент Украины Виктор Янукович журналистам, в Астане было принято политическое заявление глав государств Таможенного союза и Украины.

«Сегодня было принято политическое решение, которое подписали четыре президента, о том, что Украина сделала заявку, а Совет поддержал это решение. О том, что Украина будет наблюдателем в Евразийском экономическом союзе в статусе наблюдателя”, - сказал Янукович.

“Меморандум об участии Украины в Таможенном союзе будет подписан на саммите СНГ в Минске”, - сказал Янукович.

По словам Президента, в настоящем документе будет определен статус Украины, возможность ее представителя в работе Евразийской экономической комиссии, а также возможное участие в заседаниях вышеотмеченных органов Президента Украины.