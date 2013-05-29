Советник Януковича: Украина в дальнейшем рассчитывает на формат «3+1» с ТС
22:55, 29 мая 2013Политика
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Украина все еще надеется на сотрудничество с Таможенным союзом в формате "3 +1". Об этом заявил советник президента Украины Виктор Зубанов в эфире 5 канала.
Зубанов: Подписание Меморандума ни о чем не говорит
"Виктор Федорович сказал, что отношения с Таможенным союзом на тех условиях, которые там существуют - устав, Евразийская комиссия как исполнительный орган - не устраивают наше государство. Мы можем рассматривать вопрос как 3+1. И мы 2 года последовательно отстаивали свою позицию", - сказал советник.
По его словам, подписание Украиной Меморандума об участии в Таможенном союзе "ни о чем не говорит" и не означает вступления в Евразийский союз, сообщает Украинская правда.
Как известно, ранее президент Виктор Янукович заявил, что меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном союзе будет подписан 31 мая в Беларуси.
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